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Прокуратура: 13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области

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В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха, отравились парами хлора в бассейне.
Прокуратура: 13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне», — сказано в заявлении.

Отмечается, что трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи.

Ранее стало известно, что десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.

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