Сотрудник полиции Санкт-Петербурга спас тонущую в бассейне девочку
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Слова Волк приводятся в Telegram-канале «МВД МЕДИА».
«Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь в отпуске в Краснодарском крае, спас пятилетнюю девочку, которая едва не утонула в бассейне отеля», — говорится в сообщении.
Как рассказала Волк, полицейский находился в гостинице, когда к нему прибежала его дочь и сообщила, что ребёнок упал в бассейн и тонет.
Он вытащил девочку из бассейна и оказал ей первую помощь.
Ранее стало известно, что восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области.