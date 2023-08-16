Сотрудник полиции Санкт-Петербурга спас тонущую в бассейне девочку

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга спас девочку, которая тонула в бассейне.

Слова Волк приводятся в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

«Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь в отпуске в Краснодарском крае, спас пятилетнюю девочку, которая едва не утонула в бассейне отеля», — говорится в сообщении.

Как рассказала Волк, полицейский находился в гостинице, когда к нему прибежала его дочь и сообщила, что ребёнок упал в бассейн и тонет.

Он вытащил девочку из бассейна и оказал ей первую помощь.

Ранее стало известно, что восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области.