Десять спортсменов попали в больницу после посещения бассейна в санатории Сочи

Десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.

Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что после посещения бассейна у спортсменов появились кашель, недомогание и слабость.

«Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о ЧП была отправлена в прокуратуру Краснодарского края.

Ранее в Самарской области вынесли приговор по делу о массовом отравлении детей в бассейне.

Также сообщалось, что в аквапарке в Тульской области утонул восьмилетний мальчик.