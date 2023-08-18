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Десять спортсменов попали в больницу после посещения бассейна в санатории Сочи

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Десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.

Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что после посещения бассейна у спортсменов появились кашель, недомогание и слабость.

«Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о ЧП была отправлена в прокуратуру Краснодарского края.

Ранее в Самарской области вынесли приговор по делу о массовом отравлении детей в бассейне.

Также сообщалось, что в аквапарке в Тульской области утонул восьмилетний мальчик.

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