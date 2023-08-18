Десять спортсменов попали в больницу после посещения бассейна в санатории Сочи
Об этом пишет Интерфакс.
Отмечается, что после посещения бассейна у спортсменов появились кашель, недомогание и слабость.
«Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о ЧП была отправлена в прокуратуру Краснодарского края.
Ранее в Самарской области вынесли приговор по делу о массовом отравлении детей в бассейне.
Также сообщалось, что в аквапарке в Тульской области утонул восьмилетний мальчик.