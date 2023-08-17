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В Самарской области вынесли приговор по делу о массовом отравлении детей в бассейне

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В Самарской области суд вынес приговор по делу о массовом отравлении детей в одном из бассейнов Тольятти.
В Самарской области вынесли приговор по делу о массовом отравлении детей в бассейне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

В августе 2021 года дети отмечали день рождения в помещении с крытым бассейном. После праздника семеро несовершеннолетних были госпитализированы. Проверка Роспотребнадзора показала, что пробы воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей.

Перед судом предстала жительница Тольятти, которая оказывала услуги по предоставлению комплекса для проведения мероприятий. Установлено, что она знала, что в здании есть оборудование, выделяющее химические вещества, включая хлор.

Кроме того, в здании не было достаточной вентиляции и не была разработана программа производственного контроля.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.

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