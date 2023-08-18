Узнать больше

Зарплаты работников госорганов с 1 октября проиндексируют на 5,5%

Короткая ссылка
Зарплаты работников госорганов с 1 октября проиндексируют на 5,5%.
Зарплаты работников госорганов с 1 октября проиндексируют на 5,5%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся... на 5,5%», — приводит сообщение ТАСС.

В частности, будут проиндексированы оклады комендантов, стенографистов, кассиров.

Ранее совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что 54% никогда не просили повышения зарплаты у начальника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить