Зарплаты работников госорганов с 1 октября проиндексируют на 5,5%.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся... на 5,5%», — приводит сообщение ТАСС.

В частности, будут проиндексированы оклады комендантов, стенографистов, кассиров.

Ранее совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что 54% никогда не просили повышения зарплаты у начальника.