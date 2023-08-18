Зарплаты работников госорганов с 1 октября проиндексируют на 5,5%
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Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся... на 5,5%», — приводит сообщение ТАСС.
В частности, будут проиндексированы оклады комендантов, стенографистов, кассиров.
Ранее совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что 54% никогда не просили повышения зарплаты у начальника.