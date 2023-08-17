Больше половины россиян не просили повышения зарплаты у начальника

Совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что 54% никогда не просили повышения зарплаты у начальника.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом 25% респондентов отметили, что просили повышения зарплаты, но не добились желаемого результата. Кроме того, 15% опрошенных после просьбы повысили зарплату.

43% респондентов заявили, что не испытывают дискомфорта при обсуждении материальных вопросов с начальником. При этом 34% признались, что нервничали на протяжении всего разговора.

Ранее сообщалось, что сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 29% россиян уверены, что в 2023 году стали зарабатывать больше по сравнению с 2022-м.