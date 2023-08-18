Депутат Журавлёв предлагает ужесточить наказание за осквернение Библии или Корана

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предлагает российским властям ужесточить наказание за осквернение Библии или Корана.

По его словам, нужно сделать так, чтобы Россия «не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы».

«Решил плюнуть в лицо верующим, пусть отвечает за свой поступок. Учитывает то, что есть люди, способные за веру и свою жизнь положить... Вообще-то, и Уголовный кодекс России следовало бы поправить: сжёг Коран — сядь на десять лет, публично порвал Библию — получи те же десять. За издевательство над верующими и наказание должно быть соответствующим», — сказал он РИА Новости.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ранее призвал лидеров мусульманских государств встать на защиту ислама и публично осудить акции по сожжению Корана в странах Запада.

Власти Дании пытаются найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.