Узнать больше

Депутат Журавлёв предлагает ужесточить наказание за осквернение Библии или Корана

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предлагает российским властям ужесточить наказание за осквернение Библии или Корана.
Депутат Журавлёв предлагает ужесточить наказание за осквернение Библии или Корана
  • РИА Новости

По его словам, нужно сделать так, чтобы Россия «не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы».

«Решил плюнуть в лицо верующим, пусть отвечает за свой поступок. Учитывает то, что есть люди, способные за веру и свою жизнь положить... Вообще-то, и Уголовный кодекс России следовало бы поправить: сжёг Коран — сядь на десять лет, публично порвал Библию — получи те же десять. За издевательство над верующими и наказание должно быть соответствующим», — сказал он РИА Новости.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ранее призвал лидеров мусульманских государств встать на защиту ислама и публично осудить акции по сожжению Корана в странах Запада.

Власти Дании пытаются найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить