Кадыров призывает лидеров исламских стран отреагировать на акции сожжения Корана

Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал лидеров мусульманских государств встать на защиту ислама и публично осудить акции по сожжению Корана в странах Запада.

«Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что сегодня только Россия противостоит «агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы», которая проявила свою истинную сущность на Украине.

«Но где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии?!» — отметил глава Чечни.

Он призвал лидеров исламских стран «проснуться и сделать всё возможное», чтобы защитить религию.

Ранее стало известно, что власти Дании пытаются найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.