Кадыров призывает лидеров исламских стран отреагировать на акции сожжения Корана
- РИА Новости
«Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата», — написал он в Telegram.
Кадыров отметил, что сегодня только Россия противостоит «агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы», которая проявила свою истинную сущность на Украине.
«Но где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии?!» — отметил глава Чечни.
Он призвал лидеров исламских стран «проснуться и сделать всё возможное», чтобы защитить религию.
Ранее стало известно, что власти Дании пытаются найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.