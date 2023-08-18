Врачи Подмосковья помогли родить ребёнка весившей 157 кг женщине
Об этом сообщает Минздрав региона.
«Благодаря слаженной работе нашей команды и предварительной подготовке, новорождённая абсолютно здорова», — уточняется в сообщении.
По данным ведомства, женщина и ребёнок на данный момент уже выписаны из медучреждения.
Ранее стало известно, что в Московской области с августа изменятся выплаты для малоимущих многодетных семей. Такие семьи начнут получать ежегодную денежную выплату на каждого ребёнка.