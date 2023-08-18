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Врачи Подмосковья помогли родить ребёнка весившей 157 кг женщине

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Врачи Наро-Фоминского перинатального центра в Московской области помогли женщине, узнавшей о своём положении лишь на 29-й неделе беременности, родить ребёнка. Кроме того, процесс осложнился большим весом пациентки — 157 кг.

Об этом сообщает Минздрав региона.

«Благодаря слаженной работе нашей команды и предварительной подготовке, новорождённая абсолютно здорова», — уточняется в сообщении.

По данным ведомства, женщина и ребёнок на данный момент уже выписаны из медучреждения.

Ранее стало известно, что в Московской области с августа изменятся выплаты для малоимущих многодетных семей. Такие семьи начнут получать ежегодную денежную выплату на каждого ребёнка.

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