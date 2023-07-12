Узнать больше

В Подмосковье изменятся выплаты для ряда семей с детьми в августе

Короткая ссылка
В Московской области с августа изменятся выплаты для малоимущих многодетных семей. Такие семьи начнут получать ежегодную денежную выплату на каждого ребёнка.
В Подмосковье изменятся выплаты для ряда семей с детьми в августе
  • Gettyimages.ru
  • © webclipmaker

«В августе на каждого школьника многодетные семьи Московской области получат по 7 тыс. рублей. Это станет дополнением к уже существующей выплате на школьную форму, которая составляет 3 тыс. рублей», — пояснила юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.ru.

Такая выплата положена семьям, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. В данном случае это 17 277 рублей.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить