В Подмосковье изменятся выплаты для ряда семей с детьми в августе

В Московской области с августа изменятся выплаты для малоимущих многодетных семей. Такие семьи начнут получать ежегодную денежную выплату на каждого ребёнка.

«В августе на каждого школьника многодетные семьи Московской области получат по 7 тыс. рублей. Это станет дополнением к уже существующей выплате на школьную форму, которая составляет 3 тыс. рублей», — пояснила юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.ru.

Такая выплата положена семьям, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. В данном случае это 17 277 рублей.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.