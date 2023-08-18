Тренер Кребель заявила, что ожирение может способствовать развитию аритмии

Фитнес-тренер и нутрициолог Джулия Кребель рассказала, на какие органы большое всего влияет избыточный вес.

В беседе с Life.ru эксперт рассказала, что ожирение даёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, приводит к повышенному артериальному давлению, аритмии.

По словам Кребель, от ожирения также страдает печень. Жировой гепатоз может прогрессировать до неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП), который вызывает цирроз и даже рак.

Фитнес-тренер также добавила, что ожирение влияет на работу поджелудочной железы. Это может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

Избыточный вес оказывает дополнительную нагрузку на суставы, что влияет на риск развития остеоартроза.

Кроме того, по словам Кребель, ожирение влияет на лёгкие, приводит к проблемам с дыханием, апноэ сна.

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