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В Подмосковье более 2000 врачей получили землю по губернаторской программе за два года

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В Московской области более 2000 специалистов получили участки по губернаторской программе «Земля врачам» за два года.
В Подмосковье более 2000 врачей получили землю по губернаторской программе за два года
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущественных отношений.

«Программа «Земля врачам» позволяет привлекать в медицинские учреждения региона специалистов, в том числе дефицитных специальностей. Это прежде всего касается отдалённых населённых пунктов», — заявила глава ведомства Наталья Адигамова.

По её словам, специалисты могут использовать участки для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Ранее сообщалось, что Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году.

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