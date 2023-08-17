В Подмосковье более 2000 врачей получили землю по губернаторской программе за два года
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущественных отношений.
«Программа «Земля врачам» позволяет привлекать в медицинские учреждения региона специалистов, в том числе дефицитных специальностей. Это прежде всего касается отдалённых населённых пунктов», — заявила глава ведомства Наталья Адигамова.
По её словам, специалисты могут использовать участки для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.
Ранее сообщалось, что Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году.