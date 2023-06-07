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Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году

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Московская область привлекла почти тысячу новых медиков в 2022 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв во время обращения к жителям.
Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает телеканал «360».

«За прошлый год почти плюс тысяча специалистов: 567 врачей, 390 медсестёр и фельдшеров. Сегодня стоит задача привлечь ещё 200 терапевтов, 220 педиатров, 1260 врачей узких специальностей», — сказал Воробьёв.

Для медработников предусмотрены меры поддержки, в том числе социальная ипотека, безвозмездные земельные участки, льготная аренда жилья.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

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