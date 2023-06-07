Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«За прошлый год почти плюс тысяча специалистов: 567 врачей, 390 медсестёр и фельдшеров. Сегодня стоит задача привлечь ещё 200 терапевтов, 220 педиатров, 1260 врачей узких специальностей», — сказал Воробьёв.
Для медработников предусмотрены меры поддержки, в том числе социальная ипотека, безвозмездные земельные участки, льготная аренда жилья.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.