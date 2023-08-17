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Врач Смирнова назвала дневной сон в жару полезным для здоровья

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Врач-невролог, рефлексотерапевт Галина Смирнова рассказала, почему в жаркую погоду днём клонит в сон.

В жару замедляются метаболизм, кровоток и частота сердечных сокращений, усиливается обезвоживание и нарушается водно-солевой баланс, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Всё это способствует тому, что человека клонит в сон. Это известное и хорошо изученное состояние. Именно поэтому в жарких странах узаконена сиеста», — сообщила Смирнова.

По её словам, дневной сон является полезным и приносит облегчение.

При этом она обратила внимание, что лёгкая дневная сонливость значимо не влияет на самочувствие и работоспособность. Если же слабость сохраняется в течение дня, это может свидетельствовать о проблемах в работе щитовидной железы, почек или надпочечников, а также таким образом может проявляться анемия.

Ранее кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, что летом у человека из-за ряда факторов может ухудшиться ночной сон.

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