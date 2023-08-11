Сомнолог Царёва посоветовала использовать маску для сна летом
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В первую очередь, заснуть в летний период мешает жара или духота в помещении, поделилась специалист в интервью Радио Sputnik.
Кроме того, человек может хуже спать из-за длительного светового дня и нарушения водно-электролитного баланса в организме, продолжила врач.
«Чтобы хорошо спать летом, надо обеспечить прохладу и проветривание в спальне. Также нужно постельное бельё из «дышащих» натуральных материалов», — посоветовала Царёва.
По её словам, следует также пить больше чистой воды в течение дня, а если заснуть мешает свет, использовать маску для сна.
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