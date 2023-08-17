С начала года сотрудники МВД по ЛНР выдали более 542 тысяч российских паспортов

С начала 2023 года сотрудники подразделений Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) выдали свыше 542 тыс. паспортов гражданина России.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ирины Волк.

«Руководством МВД России и МВД по Луганской Народной Республике приняты все необходимые меры для организации предоставления государственных услуг в сфере миграции», — уточнила она.

Также в ЛНР открыты дополнительные пункты для принятия заявлений о выдаче российских паспортов.

20 июля в региональном МВД заявили, что выдачу паспортов жителям прифронтовых населённых пунктов, в том числе освобождённого Сватова, возобновили в Луганской Народной Республике.

Также стало известно, что МВД России не поддерживает идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.