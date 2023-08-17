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С начала года сотрудники МВД по ЛНР выдали более 542 тысяч российских паспортов

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С начала 2023 года сотрудники подразделений Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) выдали свыше 542 тыс. паспортов гражданина России.
С начала года сотрудники МВД по ЛНР выдали более 542 тысяч российских паспортов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ирины Волк.

«Руководством МВД России и МВД по Луганской Народной Республике приняты все необходимые меры для организации предоставления государственных услуг в сфере миграции», — уточнила она.

Также в ЛНР открыты дополнительные пункты для принятия заявлений о выдаче российских паспортов.

20 июля в региональном МВД заявили, что выдачу паспортов жителям прифронтовых населённых пунктов, в том числе освобождённого Сватова, возобновили в Луганской Народной Республике.

Также стало известно, что МВД России не поддерживает идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.

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