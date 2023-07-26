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МВД не поддержало идею эксперимента по платной ускоренной выдаче загранпаспортов

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МВД России не поддерживает идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.
МВД не поддержало идею эксперимента по платной ускоренной выдаче загранпаспортов
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Как пишет ТАСС, об этом говорится в ответе первого замминистра Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

«Предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается», — указал Горовой.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал, что учёт недействительных загранпаспортов повысит и качество контроля над неправомерным использованием документов, и уровень безопасности в целом.

Также в пресс-службе Роскачества рассказали, что делать при потере загранпаспорта за рубежом. Рекомендуется перед поездкой сделать копию документа или хотя бы сфотографировать его. Также стоит взять с собой российский паспорт, его копию или снимки.

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