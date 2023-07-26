МВД не поддержало идею эксперимента по платной ускоренной выдаче загранпаспортов

МВД России не поддерживает идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.

Как пишет ТАСС, об этом говорится в ответе первого замминистра Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

«Предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается», — указал Горовой.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал, что учёт недействительных загранпаспортов повысит и качество контроля над неправомерным использованием документов, и уровень безопасности в целом.

Также в пресс-службе Роскачества рассказали, что делать при потере загранпаспорта за рубежом. Рекомендуется перед поездкой сделать копию документа или хотя бы сфотографировать его. Также стоит взять с собой российский паспорт, его копию или снимки.