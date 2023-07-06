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В Роскачестве посоветовали сделать копию загранпаспорта перед путешествием

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В пресс-службе Роскачества рассказали, что делать при потере загранпаспорта за рубежом. Рекомендуется перед поездкой сделать копию документа или хотя бы сфотографировать его. Также стоит взять с собой российский паспорт, его копию или снимки.
В Роскачестве посоветовали сделать копию загранпаспорта перед путешествием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

«Пригодятся и другие документы, которые подтвердят вашу личность: водительское удостоверение, социальная карта, ИНН, военный билет, студенческий билет и так далее», — говорится в сообщении.

Если документ украли, он потерялся или пришёл в негодность, то прежде всего нужно обратиться в местную полицию. Путешественнику выдадут справку о потере документа или копию протокола.

Затем необходимо обратиться в консульство России или представительство МИДа, чтобы получить свидетельство на въезд.

«Если ничего нет, соберите свидетельства как минимум двух человек, которые подтвердят вашу личность (это нужно сделать письменно, заверяется в загранучреждении или представительстве)», — уточнили в Роскачестве.

После возвращения на родину рекомендуется в течение трёх дней сдать свидетельство в орган, где был получен утерянный загранпаспорт.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двух человек обойдётся в 30 тыс. рублей.

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