В Роскачестве посоветовали сделать копию загранпаспорта перед путешествием

В пресс-службе Роскачества рассказали, что делать при потере загранпаспорта за рубежом. Рекомендуется перед поездкой сделать копию документа или хотя бы сфотографировать его. Также стоит взять с собой российский паспорт, его копию или снимки.

Об этом сообщает «МК в Питере».

«Пригодятся и другие документы, которые подтвердят вашу личность: водительское удостоверение, социальная карта, ИНН, военный билет, студенческий билет и так далее», — говорится в сообщении.

Если документ украли, он потерялся или пришёл в негодность, то прежде всего нужно обратиться в местную полицию. Путешественнику выдадут справку о потере документа или копию протокола.

Затем необходимо обратиться в консульство России или представительство МИДа, чтобы получить свидетельство на въезд.

«Если ничего нет, соберите свидетельства как минимум двух человек, которые подтвердят вашу личность (это нужно сделать письменно, заверяется в загранучреждении или представительстве)», — уточнили в Роскачестве.

После возвращения на родину рекомендуется в течение трёх дней сдать свидетельство в орган, где был получен утерянный загранпаспорт.

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