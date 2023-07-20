В прифронтовых населённых пунктах ЛНР возобновили выдачу паспортов

В региональном МВД заявили, что выдачу паспортов жителям прифронтовых населённых пунктов, в том числе освобождённого Сватова, возобновили в Луганской Народной Республике.

«Сотрудники управления по вопросам миграции... продолжают осуществлять мероприятия по паспортизации жителей ЛНР. В прифронтовом городе Сватово возобновлена работа по приёму заявлений на получение паспорта гражданина Российской Федерации», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Подчёркивается, что приём граждан сотрудниками УВМ МВД по ЛНР осуществляется в специально оборудованном автомобиле, который оснащён всем необходимым.

Отмечается, что, невзирая на угрозу, жители прифронтового города нескончаемым потоком идут подавать заявление на получение паспорта гражданина Российской Федерации.

«Особое внимание сотрудники полиции уделяют пожилым и маломобильным жителям», — сообщили в МВД.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал, что учёт недействительных загранпаспортов повысит и качество контроля над неправомерным использованием документов, и уровень безопасности в целом.