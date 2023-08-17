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Депутат Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду.
Депутат Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду», — заявил Чернышов.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова рассказала, как пенсионеры могут получить прибавку к пенсии.

Также экономист Ольга Дайнеко посоветовала в случае маленького стажа приобрести пенсионные баллы.

Юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в России могут отказать в назначении страховой пенсии, если у россиянина при наступлении пенсионного возраста есть нехватка стажа или нет индивидуальных пенсионных накоплений.

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