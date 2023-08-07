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Юрист Антонова разъяснила процедуру начисления надбавки к пенсии

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова рассказала, как пенсионеры могут получить прибавку к пенсии.
Юрист Антонова разъяснила процедуру начисления надбавки к пенсии
  • РИА Новости

Неработающим пенсионерам производится индексация выплат в начале каждого года, напомнила эксперт в беседе с Life.ru.

Она также отметила, что работающим пенсионерам, как правило, в августе производят корректировку размера пенсии с учётом взносов, внесённых за работника в прошлом году.

«Если же у человека есть сомнения в правильности расчёта размера пенсии, то можно обратиться в Социальный фонд России и взять свой подробный расчёт с указанием формул, использованных при назначении выплат. Если выявляются неточности, то пишем заявление на перерасчёт пенсии на основании ст. 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», — уточнила Антонова.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Тюменской области 420 человек, работавших на особых условиях, вышли на досрочную пенсию.

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