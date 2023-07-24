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Экономист Дайнеко посоветовала в случае маленького стажа приобрести пенсионные баллы

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что делать в случае, если пенсию по старости не назначили из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов.
Экономист Дайнеко посоветовала в случае маленького стажа приобрести пенсионные баллы
  • РИА Новости

«Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или «докупить», — сообщила она в беседе с URA.RU.

Под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов.

Дайнеко подчеркнула, что таким образом можно приобрести только недостающий обычный страховой стаж, но не специальный.

Купить можно не более половины необходимого стажа и сделать это можно не только за себя, но и за другого человека, объяснила эксперт.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.

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