Экономист Дайнеко посоветовала в случае маленького стажа приобрести пенсионные баллы
- РИА Новости
«Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или «докупить», — сообщила она в беседе с URA.RU.
Под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов.
Дайнеко подчеркнула, что таким образом можно приобрести только недостающий обычный страховой стаж, но не специальный.
Купить можно не более половины необходимого стажа и сделать это можно не только за себя, но и за другого человека, объяснила эксперт.
Ранее первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.