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Академик РАН Румянцев рассказал о целях расширения неонатального скрининга

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Председатель Национальной ассоциации экспертов по редким заболеваниям, академик РАН, депутат Госдумы Александр Румянцев рассказал о новых возможностях диагностики редких заболеваний, передающихся по наследству.
Академик РАН Румянцев рассказал о целях расширения неонатального скрининга
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«Для этого можно использовать кровь новорождённого ребёнка и установить диагноз возможного развития болезни в течение жизни. Это позволяет предотвратить развитие недуга, осложнений, возникновения инвалидности и даже смерти», — объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

По его словам, благодаря скринингу наследственных заболеваний удалось спасти жизни до 500 младенцев.

Ранее всероссийский скрининг новорождённых включал пять генетических заболеваний, а в 2023 году он был расширен до 40, подчеркнул Румянцев.

В этот неонатальный скрининг включены наследственные болезни обмена, первичные иммунодефициты, спинально-мышечная атрофия, отметил специалист.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.

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