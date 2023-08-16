Флагманский центр Боткинской больницы оснастят современным оборудованием
Об этом сообщает НСН.
«Сейчас подходят к концу отделка помещений, установка медоборудования и пусконаладочные работы», — отметил Загрутдинов.
По его словам, комплекс оснастят более чем 6000 единиц современного оборудования. Среди них — аппараты МРТ и КТ, ангиографы, рентген-комплексы.
«Больницы для размещения флагманских центров выбирали таким образом, чтобы максимально сократить время поступления экстренных пациентов из любого района Москвы», — сказал Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что в московской ДГКБ имени Башляевой два отделения открылись после ремонта.