Флагманский центр Боткинской больницы оснастят современным оборудованием

Флагманский центр с вертолётной площадкой на территории больницы имени Боткина введут в эксплуатацию до конца 2023 года, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«Сейчас подходят к концу отделка помещений, установка медоборудования и пусконаладочные работы», — отметил Загрутдинов.

По его словам, комплекс оснастят более чем 6000 единиц современного оборудования. Среди них — аппараты МРТ и КТ, ангиографы, рентген-комплексы.

«Больницы для размещения флагманских центров выбирали таким образом, чтобы максимально сократить время поступления экстренных пациентов из любого района Москвы», — сказал Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в московской ДГКБ имени Башляевой два отделения открылись после ремонта.