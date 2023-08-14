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В московской ДГКБ имени Башляевой два отделения открылись после ремонта

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В столичной Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени Башляевой после ремонта и модернизации открылись два отделения — гастроэнтерологии и травматологии.
В московской ДГКБ имени Башляевой два отделения открылись после ремонта

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

По словам главврача ДГКБ Исмаила Османова, гастроэнтерологическое отделение является одним из ведущих не только в столице, но и во всей России.

Теперь в этом отделении организованы комфортные условия для детей в маломестных палатах, в том числе с возможностью размещения с одним из родителей.

Оба отделения оснастили современным оборудованием для оказания высокотехнологичной поддержки.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.

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