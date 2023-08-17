В России за год шаурма подорожала на 3%, а бургеры — на 6%

Аналитики «Контур.Маркета» изучили динамику продаж фастфуда за июль и начало августа 2023 года, сравнили с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, как изменились средняя цена и спрос на уличную еду. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, по сравнению с 2022 годом шаурма подорожала на 3%. Её средняя цена выросла до 254 рублей, а популярность увеличилась на 8%.

Как выяснили аналитики, цена бургеров также повысилась, но на 6%. Теперь они стоят в среднем 200 рублей, а спрос на это блюдо упал на 6%.

По словам экспертов, почти на все виды пиццы цена в 2023 году выросла. Наибольший рост показала «Карбонара» — до 9%, а сильнее всего в цене потеряла «Гавайская» — 6%. Также на 7% стала дороже пицца «Четыре сыра», а цены на «Маргариту» и «Пеперони» выросли на один и два рубля соответственно.

Продажи пиццы в целом не изменились, говорится в исследовании.

В заведениях общепита выросли цены на напитки: стоимость газировки увеличилась на 13%, до 155 рублей, а кофе — на 5%, до 181 рубля.

«Рост цен на фастфуд и напитки произошёл из-за увеличения стоимости продуктов. Например, в 2023 году куриное мясо подорожало на 10% по отношению к 2022 году. Цена выросла и на некоторые овощи — например, стоимость помидоров увеличилась на 14%. Все эти и другие ингредиенты используются в приготовлении блюд — соответственно, и цены на них повышаются», — объяснила RT Дарья Жигалина, аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса.

Всего эксперты проанализировали 28 млн чеков.

Ранее сообщалось, что в 2023 году спрос на мясо на растительной основе вырастет примерно на 15%.