Аналитики прогнозируют рост спроса на растительное мясо в 2023 году

В 2023 году спрос на мясо на растительной основе вырастет примерно на 15%, прогнозируют аналитики. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, текущий пик спроса приходится на май — август и связан с тёплой погодой и дачным сезоном. Следующий пик ожидается в декабре из-за подготовки к празднику.

По данным Союза производителей продукции на растительной основе, товарами с высоким спросом станут котлеты (+17%) и наггетсы (+6%), а вот интерес к растительными колбасам (-8%), наоборот, в 2023 году снизится.

Отмечается, что наибольшее количество ценителей растительных полуфабрикатов живут в Центре, на Юге России и в Поволжье.

Наименьший спрос на растительную продукцию фиксируется на Дальнем Востоке, говорится в исследовании.

По данным NielsenIQ Russia, в 2022 году спрос на продукты из растительного мяса показывал стабильную динамику.

«Пик спроса на мясо на растительной основе пришёлся на март. Несмотря на экономическую турбулентность, потребительский интерес к таким товарам сохранялся в течение года», — отметили аналитики.

Как пояснила руководитель направления «Потребительские рынки» INFOLine Светлана Силенина, выбор в пользу растительных аналогов мясных продуктов делают не только вегетарианцы или люди, соблюдающие религиозные ограничения. Всё больше потребителей отдают предпочтение данным продуктам просто потому, что им нравится их вкус, текстура.

«По нашим оценкам, потребление растительных аналогов мясной продукции, с одной стороны, увеличивается на фоне роста предложения, что способствует доступности продуктов. С другой — из-за роста количества потенциальных потребителей: всё больше людей заботятся о своём здоровье и более осознано подходят к выбору питания, особенно молодое поколение, которое становится всё более экономически активным. В России хорошая сырьевая база для растительных продуктов, что также способствует развитию категории», — заключила она.

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