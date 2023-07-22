Нутрициолог Свиридова дала советы по питанию в зависимости от возраста

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала в беседе с RT о том, что при планировании рациона важно учитывать особенности вашего возраста. По словам эксперта, в 17—20 лет главным элементом ежедневного рациона должен стать белок, который содержится в мясе.

«Продукты животного происхождения полезны для мышц и плотности костей — они развиваются в период взросления. Также важно обеспечивать организм клетчаткой, она полезна для кишечника. Съедайте хотя бы один фрукт или овощ в день и поддержите здоровье пищеварительной системы. Самое главное для растущего организма молодого человека — не пропускать основные приёмы пищи и не следовать радикальным диетам», — объяснила нутрициолог сервиса Grow Food.

По её словам, в период с 21 года до 35 лет полезно каждый день перекусывать орехами или кисломолочными продуктами, которые придадут бодрости в рабочие будни.

«Старайтесь пить как можно больше воды. Это универсальный совет для всех возрастов, но в потоке рабочих задач и жизненных проблем жидкость просто необходима. Чтобы разнообразить воду, добавляйте в нее кусочки любимых фруктов и ягод», — посоветовала специалист.

В возрасте 35—55 лет обмен веществ замедляется, поэтому могут участиться проблемы в работе ЖКТ, предупредила собеседница RT.

«Важно есть не только фрукты и овощи, но и зерновые — по утрам готовьте себе овсяные оладьи или гречневую кашу, которые помогут ускорить метаболизм», — пояснила Свиридова.

В возрасте 55+ надо помнить о том, что белок поддерживает здоровье мышц и костей, поэтому регулярное потребление продуктов с ним предупредит боли в теле, подчеркнула Свиридова.

«Блюда с мясом и рыбой должны как можно чаще оказываться на столе. Сочетайте их с зеленью, которая богата витамином C. Руккола, укроп и петрушка в салатах или основных блюдах отлично поддержат состояние иммунной системы», — заключила она.

Ранее Свиридова рассказала в беседе с RT, как правильно выбирать сезонные продукты для здорового питания летом.