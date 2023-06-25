Нутрициолог Свиридова дала рекомендации по выборы сезонных продуктов

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала в беседе с RT, как правильно выбирать сезонные продукты для здорового питания этим летом.

Эксперт посоветовала выбирать огурцы среднего размера с равномерной окраской и крепкой структурой.

«Мягкие огурцы также лучше оставить на прилавке: они уже несвежие, у них нет ни вкуса, ни запаха. Если видите шипы с белым окончанием, скорее всего горечи быть не должно. Если у овощей — слишком горький запах или большое количество пупырышек, они могли быть подвержены химической обработке. Если огурцы продаются в упаковке — она также не должна иметь повреждений», — объяснила специалист.

Она также напомнила, что клубни картофеля быстро впитывают вредные вещества, поэтому при выборе нужно обращать внимание на цвет: он не должен быть зелёным.

«Такой оттенок возникает, когда картофель хранят на свету, и в клубне появляется растительный яд, который называется соланин. По санитарным нормам запрещено продавать картофель с прозеленью, но на прилавках его можно часто заметить», — заявила нутрициолог сервиса кешбэка «Пакет» от X5.

Обязательно, по её словам, стоит добавить в рацион кочанную капусту, поскольку она положительно влияет на процессы обмена веществ, имеет противовоспалительное действие и стимулирует работу ЖКТ.

«Кочан должен быть плотным, с тонкими листьями и ровной окраской. Темные пятна могут говорить о наличии грибка. Возможно такая капуста была обработана химическими препаратами, которые используются для борьбы с вредителями», — подчеркнула эксперт.

Если у клубники нет запаха, вкус тоже будет отсутствовать, пояснила собеседница RT. Лучше выбирать клубнику светло-красного цвета, поскольку слишком тёмная ягода может быть переспелой и скоро испортиться, объяснила специалист.

«Также каждая ягода должна быть твёрдой и без вмятин. При выборе черешни ориентируйтесь исключительно на внешний вид. Качественная черешня отличается гладкой глянцевой поверхностью. Если она матовая и не блестит — ягоду сорвали давно. Обратите внимание на плодоножку черешни — она должна быть эластичной и зелёной. Сухая и тёмная говорит о том, что ягоды хранятся давно и могут быть невкусными. Не берите ягоды без плодоножки — в месте её прикрепления появляются бактерии и скапливается грязь», — рассказала она.

Вкусное манго должно быть упругим и не слишком мягким. Кожица — гладкая, яркая и без пятен, объяснила нутрициолог.

«Не пугайтесь маленьких тёмных точек: это говорит о том, что фрукт созрел. И наоборот, морщинистая кожица говорит о перезрелости: возможно внутри фрукт начал гнить», — заключила эксперт.

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