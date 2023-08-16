Врач Сайфулина заявила, что наследственность влияет на лишний вес у детей

Врач высшей категории, педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала о причинах появления у детей лишнего веса.

В беседе с РИАМО врач объяснила, что большинство всех видов ожирения у детей связаны с неправильным питанием и наследственностью.

Сайфулина посоветовала родителям, которые сами сталкивались с проблемой ожирения, следить за рационом своих детей.

Кроме того, по словам педиатра, на лишний вес также влияет малоподвижный образ жизни и недостаточная физическая активность.

«Сахарный диабет второго типа в сочетании с артериальной гипертонией, которая также часто возникает на фоне избыточной массы тела, может привести к ранним, до 40 и даже до 30 лет, инфарктам и инсультам», — добавила Сайфулина.

Ранее детский стоматолог клиники «Белая радуга» Анастасия Лохова посоветовала в конце лета посетить с ребёнком зубного врача, так как на фоне обилия потенциально вредной для здоровья зубов пищи могут начаться нежелательные процессы.