Узнать больше

Врач Сайфулина заявила, что наследственность влияет на лишний вес у детей

Короткая ссылка
Врач высшей категории, педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала о причинах появления у детей лишнего веса.
Врач Сайфулина заявила, что наследственность влияет на лишний вес у детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО врач объяснила, что большинство всех видов ожирения у детей связаны с неправильным питанием и наследственностью.

Сайфулина посоветовала родителям, которые сами сталкивались с проблемой ожирения, следить за рационом своих детей.

Кроме того, по словам педиатра, на лишний вес также влияет малоподвижный образ жизни и недостаточная физическая активность.

«Сахарный диабет второго типа в сочетании с артериальной гипертонией, которая также часто возникает на фоне избыточной массы тела, может привести к ранним, до 40 и даже до 30 лет, инфарктам и инсультам», — добавила Сайфулина.

Ранее детский стоматолог клиники «Белая радуга» Анастасия Лохова посоветовала в конце лета посетить с ребёнком зубного врача, так как на фоне обилия потенциально вредной для здоровья зубов пищи могут начаться нежелательные процессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить