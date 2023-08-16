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Глава СПЧ предложил выдавать иностранцам паспорта России с постановкой на воинский учёт

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Российские паспорта нужно выдавать мужчинам-иностранцам одновременно с постановкой на воинский учёт, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава СПЧ предложил выдавать иностранцам паспорта России с постановкой на воинский учёт
  • РИА Новости

Он отметил, что сейчас мигранты забывают встать на учёт после получения паспорта.

«Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учёт. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают», — цитирует Фадеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по итогам двухдневного миграционного рейда на юге города доставили в военкомат более 100 уроженцев других стран, получивших российское гражданство и не вставших на военный учёт.

Отмечается, что рейд проводился на Софийской овощебазе. 

В июле правительство утвердило возможность постановки на воинский учёт без явки в военкомат.

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