Глава СПЧ предложил выдавать иностранцам паспорта России с постановкой на воинский учёт
- РИА Новости
Он отметил, что сейчас мигранты забывают встать на учёт после получения паспорта.
«Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учёт. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают», — цитирует Фадеева ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по итогам двухдневного миграционного рейда на юге города доставили в военкомат более 100 уроженцев других стран, получивших российское гражданство и не вставших на военный учёт.
Отмечается, что рейд проводился на Софийской овощебазе.
В июле правительство утвердило возможность постановки на воинский учёт без явки в военкомат.