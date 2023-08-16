В Петербурге после миграционного рейда доставили в военкомат более 100 человек

В Санкт-Петербурге по итогам двухдневного миграционного рейда на юге города доставили в военкомат более 100 уроженцев других стран, получивших российское гражданство и не вставших на военный учёт.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что рейд проводился на Софийской овощебазе.

Во время проверки выявили почти 400 иностранцев, 55 из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учёт», — говорится в сообщении.

Также в отношении одного из иностранцев возбудили уголовное дело по факту подделки документов.

В июле сообщалось, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».