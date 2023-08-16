Узнать больше

В Петербурге после миграционного рейда доставили в военкомат более 100 человек

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге по итогам двухдневного миграционного рейда на юге города доставили в военкомат более 100 уроженцев других стран, получивших российское гражданство и не вставших на военный учёт.
В Петербурге после миграционного рейда доставили в военкомат более 100 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Отмечается, что рейд проводился на Софийской овощебазе. 

Во время проверки выявили почти 400 иностранцев, 55 из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учёт», — говорится в сообщении.

Также в отношении одного из иностранцев возбудили уголовное дело по факту подделки документов.

В июле сообщалось, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить