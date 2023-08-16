В Петербурге после миграционного рейда доставили в военкомат более 100 человек
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что рейд проводился на Софийской овощебазе.
Во время проверки выявили почти 400 иностранцев, 55 из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.
«Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учёт», — говорится в сообщении.
Также в отношении одного из иностранцев возбудили уголовное дело по факту подделки документов.
В июле сообщалось, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».