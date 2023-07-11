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В МВД заявили о депортации из России тысяч нелегалов в ходе полицейской операции

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».
В МВД заявили о депортации из России тысяч нелегалов в ходе полицейской операции
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

«В ходе операции сотрудниками территориальных органов МВД России и ФСБ России выявлено порядка 45 тыс. нарушений миграционного законодательства», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что сотрудниками правоохранительных органов зафиксировано более 33 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, а также свыше 12 тыс. нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности.

«В отношении иностранных граждан принято порядка 7 тыс. решений об административном выдворении и депортации за пределы нашей страны. Возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции», — сообщила Волк.

В феврале сотрудники правоохранительных органов в одной из мечетей Екатеринбурга провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

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