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Правительство утвердило возможность постановки на воинский учёт без явки в военкомат

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Постановка или снятие с воинского учёта, а также внесение изменений в соответствующие документы могут осуществляться без личной явки в военкомат, следует из заявления кабмина со ссылкой на утверждённые изменения в Положении о призыве на военную службу.
Правительство утвердило возможность постановки на воинский учёт без явки в военкомат
  • РИА Новости

«Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и внесение изменений в документы воинского учёта могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», — сообщает РИА Новости.

В Госдуме ранее приняли поправку о штрафе до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат.

Кроме того, для юридических лиц увеличится штраф до 400 тыс. рублей за непредоставление списков для постановки на учёт.

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