В Госдуме приняли поправку о штрафе до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

Государственная дума России в третьем, окончательном чтении приняла поправку, предусматривающую увеличение штрафов для граждан, не явившихся по повестке в военкомат. В соответствии с новым законом размер штрафа может доходить до 30 тыс. рублей.

Об этом сообщается на сайте базы данных Госдумы.

Кроме того, для юридических лиц увеличится штраф до 400 тыс. рублей за непредоставление списков для постановки на учёт.

Отмечается, что поправка входит в законопроект об ужесточении наказания за нарушение требований воинского учёта. На данный момент, в соответствии со статьёй 21.5 Кодекса об административных правонарушениях, неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту влечёт штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению ряд поправок, ужесточающих ответственность за нарушение обязанностей граждан по воинскому учёту.

Также сообщалось, что депутаты Госдумы предложили штрафовать граждан за неявку в военкомат без уважительной причины на 30 тыс. рублей вместо 50 тыс., обсуждавшихся ранее.