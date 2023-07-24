В Госдуме предложили повысить штраф за неявку в военкомат до 30, а не 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили штрафовать граждан за неявку в военкомат без уважительной причины на 30 тыс. рублей вместо 50 тыс., обсуждавшихся ранее. Об этом свидетельствуют поправки, рекомендованные ко второму чтению законопроекта.

Поправки внесены членами комитета по государственному строительству и законодательству.

Так, согласно документу, неявка гражданина в указанное в повестке время влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом 20 июля этот же комитет Госдумы рекомендовал принять поправку об увеличении суммы штрафа до 50 тыс. рублей.

Как отмечал депутат Павел Крашенинников, нижняя палата парламента может 25—26 июля рассмотреть увеличение штрафов.