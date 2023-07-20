Госдума может 25—26 июля рассмотреть увеличение штрафов за неявку по повестке в военкомат

Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что нижняя палата российского парламента может 25—26 июля рассмотреть увеличение штрафов за неявку по повестке в военкомат.

Об этом информирует ТАСС.

«Я думаю, что мы на ту неделю (поставим законопроект на рассмотрение), да. <…> Может быть, даже разнесём второе и третье (чтения)», — приводит его слова Госдума.

Отмечается, что пленарные заседания запланированы на 25 и 26 июля.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению ряд поправок о внесении изменений в КоАП об увеличении штрафов за неоповещение военкоматов об изменениях семейного положения, места работы и жительства, а также за неявку по повестке.