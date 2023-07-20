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За несообщение военкомату о переезде и смене работы может грозить штраф до 20 тысяч рублей

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За несообщение в военкомат о смене места жительства или работы, а также об изменении семейного положения может грозить штраф в размере до 20 тыс. рублей.
За несообщение военкомату о переезде и смене работы может грозить штраф до 20 тысяч рублей
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как пишет РИА Новости, комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению ряд поправок о внесении изменений в КоАП об увеличении штрафов за неоповещение военкоматов или неявку по повестке.

Также штраф будет грозить за непредоставление сведений об изменении образования, места учёбы или должности и данных о выезде из России на срок более полугода.

Согласно поправкам, штраф в таких случаях будет составлять от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Отмечается, что ранее штраф за это составлял до 3 тыс. рублей.

Также комитет рекомендовал Госдуме принять поправку об увеличении до 50 тыс. рублей штрафа за неявку гражданина без уважительной причины по повестке военкомата.

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