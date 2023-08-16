Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей», — сказал Собянин.
Он уточнил, что девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского.
«Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжёлом состоянии», — добавил он.
Ранее власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.
Также глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.