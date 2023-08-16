Узнать больше

Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичные больницы поступили пострадавшие после взрыва и пожара в Махачкале.
Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей», — сказал Собянин.

Он уточнил, что девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского.

«Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжёлом состоянии», — добавил он.

Ранее власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.

Также глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить