Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире», — прокомментировал чиновник.
Также он поделился, что в московских поликлиниках внедряется новый стандарт. Проект реализован уже в 200 медучреждениях и завершится к сентябрю-октябрю этого года.
Ранее НСН со ссылкой на Собянина сообщала, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.