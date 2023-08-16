Узнать больше

Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве

Короткая ссылка
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече со сторонниками и доверенными лицами рассказал, что в российской столице эффективность высокотехнологичной медицинской помощи выросла почти в шесть раз.
Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире», — прокомментировал чиновник.

Также он поделился, что в московских поликлиниках внедряется новый стандарт. Проект реализован уже в 200 медучреждениях и завершится к сентябрю-октябрю этого года.

Ранее НСН со ссылкой на Собянина сообщала, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить