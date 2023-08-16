Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече со сторонниками и доверенными лицами рассказал, что в российской столице эффективность высокотехнологичной медицинской помощи выросла почти в шесть раз.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире», — прокомментировал чиновник.

Также он поделился, что в московских поликлиниках внедряется новый стандарт. Проект реализован уже в 200 медучреждениях и завершится к сентябрю-октябрю этого года.

Ранее НСН со ссылкой на Собянина сообщала, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.