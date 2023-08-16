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Житель Приангарья подозревается в работе на украинскую разведку

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Правоохранительные органы Иркутской области возбудили дело в отношении жителя региона, который подозревается в работе на разведку Украины, сообщает управление ФСБ по области.

Отмечается, что сотрудник одного из производственных предприятий региона собирал сведения и фотоматериалы о состоянии промышленного объекта, чтобы далее передать их Главному управлению разведки Минобороны Украины.

«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России», — приводит ТАСС сообщение.

Подозреваемому 23 года, он житель Ангарска.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании жителя Самарской области, которого подозревают в отправке украинским спецслужбам данных о движении российских воинских эшелонов.

До этого суд приговорил россиянина к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу Украины.

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