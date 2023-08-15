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В Крыму задержали россиянина, передававшего Украине данные о перевозке грузов в зону СВО

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Российские спецслужбы задержали в Крыму россиянина, который по заданию украинских спецслужб передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации.
В Крыму задержали россиянина, передававшего Украине данные о перевозке грузов в зону СВО
  • РИА Новости

«Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии... который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции», — сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Задержанный признался в сотрудничестве с СБУ и назвал российским спецслужбам координаты схрона, где находилось самодельное взрывное устройство с пластитом массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании жителя Самарской области, которого подозревают в отправке украинским спецслужбам данных о движении российских воинских эшелонов.

До этого суд приговорил россиянина за госизмену в пользу Украины к 12 годам заключения строгого режима.

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