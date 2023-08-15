Травматолог Левченко назвала боли в спине и ожирение одними из главных болезней офисных работников
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Левченко также отметила, что длительное сидение в неправильной позе может привести к болям в спине, особенно в области поясницы.
Постоянное смотрение на экран компьютера может вызвать напряжение глаз, их сухость и раздражение.
Кроме того, малоподвижный образ жизни и длительное сидение могут способствовать развитию варикозного расширения вен, а также ожирению.
Рекомендации дали и специалисты Областной больницы №23 города Ялуторовска, передаёт «Тюменская область сегодня». В частности, взрослым желательно заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности не менее 75—150 минут в неделю.
«Отличный вариант активности со средней интенсивностью — это скандинавская ходьба. Плюсом её является доступность для людей с разным уровнем подготовки, в том числе малоподвижных и пожилых», — отметила фельдшер Оксана Шалагинова.
Ранее детский хирург «СМ-Клиники» Марина Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом. По её словам, чаще всего это раны, различные нагноения и укусы насекомых.