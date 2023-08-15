Минздрав: более 600 человек сдали кровь после взрыва в Дагестане

Более 600 доноров сдали кровь в Дагестане после взрыва на АЗС в Махачкале, сообщил Минздрав республики.

«На сегодняшний день пополнены ресурсы всех компонентов крови в полном объёме. Желающих сдать кровь ждём завтра и в ближайшие дни с 9 до 12 часов, так как в данный момент нет необходимости в дополнительном заборе крови», — отметило министерство.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

После мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.

МЧС подтвердило информацию о гибели 35 человек. 65 человек остаются в больницах.