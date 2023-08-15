Для оценки ущерба от взрыва на АЗС в Махачкале создана спецкомиссия
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС РФ
Об этом сообщает РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
«Мобилизованы ресурсы, привлечено 20 специалистов для проведения комплексной оценки пострадавших строений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты также определят необходимые шаги для проведения восстановительных работ.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.