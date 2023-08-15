Узнать больше

Для оценки ущерба от взрыва на АЗС в Махачкале создана спецкомиссия

Короткая ссылка
Минстрой Дагестана заявил, что после мощного взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале была сформирована специальная комиссия для оценки ущерба разрушенных и повреждённых зданий.
Для оценки ущерба от взрыва на АЗС в Махачкале создана спецкомиссия
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

Об этом сообщает РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

«Мобилизованы ресурсы, привлечено 20 специалистов для проведения комплексной оценки пострадавших строений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты также определят необходимые шаги для проведения восстановительных работ.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить