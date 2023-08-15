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Травматолог-ортопед Белоус посоветовал при растяжении прикладывать холод

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Травматолог-ортопед КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Сергей Белоус рассказал о самых распространённых травмах летом.
Травматолог-ортопед Белоус посоветовал при растяжении прикладывать холод
  • Gettyimages.ru
  • © Timbicus

В беседе с Life.ru врач объяснил, что самыми частыми травмами летом являются ушибы, ссадины, порезы, которые не требуют обращения за медицинской помощью. В случае таких травм можно приложить холод, а при повреждении кожи обработать раствором перекиси водорода и хлоргексидина.

По словам Белоуса, если при порезе наблюдается обездвиживание или онемение участка тела, стоит обратиться к врачу. Это может говорить о том, что задето сухожилие или нерв.

Врач отметил, что растяжение связок или повреждение суставов может произойти во время занятия спортом как у взрослых, так и у детей.

«Зачастую травма голеностопа происходит у женщин, которые любят высокий каблук», — добавил ортопед.

При растяжении Белоус советует прикладывать холод и фиксировать место растяжения.

Ранее детский хирург «СМ-Клиники» Марина Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом. По её словам, чаще всего это раны, различные нагноения и укусы насекомых.

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