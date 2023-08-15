Депутат Аксаков допустил, что ЦБ понизит ставку после стабилизации валютного рынка
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
«Чтобы охладить пыл спекулянтов и ажиотаж, было такое резкое повышение ключевой ставки... Сейчас стабилизируется спрос, а дальше в зависимости от ситуации на рынке, очевидно, будут корректировать уровень ключевой ставки», — сказал он ТАСС.
Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.
В Центробанке заявили, что финансовый регулятор продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал о влиянии повышения ставки ЦБ до 12% на курс валют.