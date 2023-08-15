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Депутат Аксаков допустил, что ЦБ понизит ставку после стабилизации валютного рынка

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Центробанк России может понизить ключевую ставку после стабилизации спроса на валютном рынке, заявил глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат Аксаков допустил, что ЦБ понизит ставку после стабилизации валютного рынка
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Чтобы охладить пыл спекулянтов и ажиотаж, было такое резкое повышение ключевой ставки... Сейчас стабилизируется спрос, а дальше в зависимости от ситуации на рынке, очевидно, будут корректировать уровень ключевой ставки», — сказал он ТАСС.

Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

В Центробанке заявили, что финансовый регулятор продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал о влиянии повышения ставки ЦБ до 12% на курс валют.

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