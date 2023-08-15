ЦБ России продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году
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Об этом говорится на сайте ЦБ.
«По прогнозу... годовая инфляция вернётся к 4% в 2024 году», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что финансовый регулятор намерен и дальше принимать решения по ставке с учётом различных факторов, включая динамику инфляции относительно цели ЦБ и принимая во внимание процесс структурной перестройки экономики.
Ранее сообщалось, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 12%.