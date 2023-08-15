ЦБ России продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году

В Центробанке России заявили, что финансовый регулятор продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Об этом говорится на сайте ЦБ.

«По прогнозу... годовая инфляция вернётся к 4% в 2024 году», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что финансовый регулятор намерен и дальше принимать решения по ставке с учётом различных факторов, включая динамику инфляции относительно цели ЦБ и принимая во внимание процесс структурной перестройки экономики.

Ранее сообщалось, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 12%.