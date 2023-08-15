Аналитик Чернов спрогнозировал корректировку курса доллара до 92—99,5 рублей
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По его словам, после повышения ключевой ставки рефинансирования автоматически возрастает стоимость всех заимствований, что приводит к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения.
Аналитик выказал уверенность, что на этом фоне падает потребительский спрос, вследствие чего темпы роста потребительских цен замедляются.
«Таким образом, повышение стоимости кредитования в российской национальной валюте автоматически делает её дороже, курс иностранной валюты снижается, а значит, все импортные товары становятся дешевле в рублёвом эквиваленте, что является дополнительным фактором замедления темпов роста инфляции», — объяснил Чернов.
Кроме того, по мнению аналитика, информация о внеплановом заседании ЦБ снизила курс доллара ниже 96 рублей ещё накануне.
«Дальнейший эффект для курса последует с некоторым лагом по времени, когда из-за снижения потребительского спроса начнёт снижаться спрос и на валюту. Вероятно, торги теперь сместятся в диапазон 92—99,5 рублей за доллар», — считает он.
Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.