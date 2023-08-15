Нарышкин назвал безумной позицию МУС по спасению Россией детей из зоны боевых действий

Международный уголовный суд обезумел, называя спасение Россией детей из зоны боевых действий военным преступлением, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов», — сказал он.

Глава СВР напомнил, что, только по официальным данным, в ДНР в период с 2014 года до начала спецоперации погибли более четырёх тысяч человек, включая 91 ребёнка. Нарышкин подчеркнул, что ни одна из западных структур никак не отреагировала на эти факты.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что мировое сообщество игнорирует военные преступления Киева против детей Донбасса. По её словам, более 800 писем было направлено в UNICEF с фактами нарушения прав ребёнка на территории республики, однако они остались без реакции.

При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса.

Также Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.